Улучшенное программное обеспечение для пилотирования создала новый вид самолетов.

США намерены закупить не менее тысячи беспилотников-истребителей, оснащенных искусственным интеллектом. Вашингтон намерен использовать такие автономные дроны для сдерживания Китая.

Издание Wall Street Journal пишет, что растущая стоимость существующих военных самолетов и прогресс в области программного обеспечения для пилотирования заставляют ВВС переходить к новому поколению беспилотных истребителей, чтобы укрепить флот, который является самым маленьким и старым с тех пор, как в 1947 году он стал отдельной службой.

ВВС хотят получить по меньшей мере 1000 мини-истребителей, которые сейчас разрабатываются, включая сотни в течение пяти лет. Они будут сопровождать и защищать самолеты с экипажем, такие как F-35 и новый бомбардировщик B-21, нести собственное оружие для атаки других самолетов и целей на земле, а также выступать в роли разведчиков и узлов связи в небе.

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У ВВС уже давно есть большие беспилотники. Беспилотники Reapers и Predators компании General Atomics широко использовались для запуска ракет на Ближнем Востоке, управляемые дистанционно. Вертолеты Black Hawk и истребители F-16 также летают автономно.

Небольшие беспилотники преобразили поля сражений на относительно небольших расстояниях в Украине и Ближнем Востоке, но более крупные версии, оснащенные реактивными двигателями, рассматриваются как критически важные для преодоления огромных расстояний в западной части Тихого океана.

Только одна из подобных машин - MQ-28 Ghost Bat компании Boeing - совершила публичный полет, и Королевские ВВС Австралии заказали этот самолет. При этом компания Anduril показала фото своей разработки Fury, а General Atomics - рендеры серии Gambit. Компании Lockheed Martin и Northrop Grumman держат свои самолеты в секрете.

Ghost Bat и Fury меньше существующих истребителей, их длина составляет от 20 до 30 футов - вдвое меньше, чем у самого распространенного в мире боевого самолета F-16 производства Lockheed Martin.

Самолеты смогут летать со скоростью чуть ниже скорости звука, неся ракеты и другое оружие для ударов по вражеским воздушным и целям на земле, в том числе кораблям.

Компания Shield AI ранее разработала программное обеспечение, которое помогло беспилотному самолету F-16, запрограммированному на искусственный интеллект, регулярно побеждать лучших пилотов ВВС и ВМС в имитационных поединках в рамках испытаний. Теперь эксперты этой компании хотят установить свое программное обеспечение на новые реактивные беспилотники.

ВВС хотят использовать эту технологию, чтобы пилоты таких самолетов, как F-35, F-22 и бомбардировщик B-21, могли управлять новыми беспилотниками дистанционно из своих кабин. Наземные диспетчеры также смогут управлять 10 беспилотниками, а другие могут быть запрограммированы на полеты роем, подавляя оборону противника или сбивая его с толку, чтобы отвлечь на себя огонь.

Отсутствие экипажа позволяет беспилотникам совершать более рискованные маневры, которые физически не под силу пилоту. По словам представителя Shield AI, программное обеспечение компании позволяет реактивным самолетам проноситься над землей со скоростью 600 миль в час.

По словам представителей ВВС и руководителей оборонного ведомства, это также должно сделать их дешевле. Беспилотники предназначены для использования в случае необходимости, для выполнения одного или, возможно, нескольких полетов, что позволяет использовать для их создания менее дорогие детали.

ВВС планируют установить цену от 20 до 30 миллионов долларов за каждый самолет, хотя руководители отрасли ожидают, что в конечном итоге она снизится до 10 миллионов долларов или меньше. Это по сравнению с ценой в 100 миллионов долларов за F-35 или с новыми бомбардировщиками B-21, которые стоят более 750 миллионов долларов.

Продажа оружия из Китая в Россию - главные новости

В Пентагоне заявили, что с марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в Россию БПЛА и компоненты к ним на сумму более 12 миллионов долларов. При этом в США считают, что Пекин массово продавал Москве стрелковое оружие и товары двойного назначения.

17 февраля министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Он заверил, что Пекин не поставляет оружие в РФ.

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