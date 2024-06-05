Пентагон объявил об огромном контракте с производителем HIMARS

Сумма контракта достигает почти двух миллиардов долларов.

Пентагон объявил о масштабном модификационном контракте с оружейной компанией Lockheed Martin на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Как сообщают в Пентагоне, сумма сделки - 1,933 млрд долларов, подрядчик - Армейское командование по контрактам.

"Места проведения работ и финансирование будут определяться для каждого заказа с вероятной датой завершения 31 мая 2028 года", - говорится в сообщении. Видео дня

В то же время в Пентагоне не указывают, какое количество систем, которое должна поставить компания.

В начале мая сообщалось об очередном контракте на производство HIMARS на сумму в 861,3 млн долларов со сроками выполнения до конца мая 2026 года, и также с неназванным количеством систем.

До конца этого года в Lockheed Martin планировали выйти на 96 пусковых в год, ранее сообщалось об увеличении производства с 48 до 60 машин в течение года.

Как пишет Defense Express, в США активно работают над оснащением войска новыми и усовершенствованными ракетами для этого комплекса. Это усовершенствованная GMLRS-ER, которая имеет дальность почти вдвое большую по сравнению с базовой версией GMLRS и может уничтожать цели на расстоянии 150 км.

Также американцы работают над новейшей дальнобойной ракетой PrSM с максимальной дальностью от 500 км. Пентагон пока планирует закупить только 230 таких ракет.

HIMARS также может запускать и гибрид ракеты и бомбы GLSDB, который требует доработки по результатам его эксплуатации в Украине.

HIMARS на вооружении Украины: что известно

В июне 2022 года Министерство обороны Украины сообщило о получении первых американских ракетных систем залпового огня HIMARS. За время полномасштабной войны военные неоднократно отчитывались об успешном применении этого вооружения.

В июле в Офисе президента Владимира Зеленского говорили, что украинской армии как можно быстрее надо получить не менее 50 реактивных систем залпового огня типа HIMARS.

В начале этого года Forbes писал, что для защиты собственного неба Украина имеет около 39 таких систем. Официально их количество не называют из соображений безопасности.

В министерстве иностранных дел Литвы считают, что для победы Украине нужно не 40 "хаймарсов", а 400.

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