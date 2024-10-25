Закупка российского вооружения грозит стране американскими санкциями.

Эр-Рияд закупит российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь". Эксперты Defense Express разобрались в ситуации и пришли к выводу, что это действительно так.

Официальным источником этой новости является саудовский правительственный журнал "Противовоздушная оборона". В нем сказано, что войска планируют усилиться новыми средствами ПВО.

Кроме российского комплекса среди них упоминаются, в частности, китайская противодронная система Silent Hunter и американская система противоракетной обороны THAAD.

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Закупка Саудовской Аравией комплекса "Панцирь" может привести к американским санкциям, предусмотренным законом CAATSA. Ранее он уже привел к тому, что Турцию "выбросили" из программы истребителя F-35 из-за того, что она закупила российские ЗРК С-400.

Впрочем, в Defense Express акцентируют внимание на непоследовательности, которую демонстрируют американцы. "За закупку Индией в 2018 году ЗРК С-400 за 5,4 млрд долларов Дели ничего не было", - пишет военно-технический портал. Тогда это объяснили тем, что Индия выступает противовесом КНР, с которой у США довольно сложные отношения.

По мнению Defense Express, в ситуации с "Панцирем" ждать реакции со стороны Вашингтона тем более не стоит. Ведь Эр-Рияд выступает противником иранского режима, который также конфликтует с США.

ЗРГК "Панцирь" - главное

В мае эксперт по вопросам авиации Константин Криволап заявил, что "Панцирь-С1" не может уничтожать украинские дроны, поскольку не "видит" их. Это позволяет украинским БПЛА находить "лазейки" в российской противовоздушной обороне.

Впрочем, Москва активно модернизирует свои комплексы ПВО. В августе УНИАН сообщил, что россияне создали новую версию ЗРГК "Панцирь". Она получила боевой модуль без автоматических пушек, который имеет транспортно-пусковые контейнеры двух типов.

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