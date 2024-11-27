Фактическое состояние этой техники может быть хуже ожиданий.

Согласно подсчетам, теоретически у Европы в запасе есть еще сотни единиц техники - бронетранспортеров, БМП, самоходных артустановок и танков, которые западные союзники могут передать ВСУ в случае значительного сокращения или прекращения поддержки со стороны США. Однако, как пишут аналитики Defense Express, стоит принять во внимание определенные нюансы и "подводные камни".

Так, согласно подсчетам OSINT-аналитика Just BeCause, немецкая оборонная компания FFG имеет в своих запасах ориентировочно 100 единиц военной техники, преимущественно танки Leopard 1, по компании Rheinmetall количество техники приводится на общем уровне - "значительное количество Leopard 1 и БМП Marder".

По Италии указывается, что она передала для ВСУ значительное количество САУ M109 и половину из запаса ориентировочно в 1000 бронетранспортеров M113. То есть в теории Италия может передать еще до полутысячи БТР M113.

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По Великобритании указывается, что на базах хранения стоят еще ориентировочно 40 танков Challenger 2, ориентировочно 10 САУ AS90, ориентировочно 150 бронеавтомобилей класса MRAP и около 100 гусеничных БМП Warrior. Также, по данным аналитика, Франция может выделить для ВСУ до 200 САУ F1 и до 200 танков AMX30.

Однако аналитики Defense Express обращают внимание на то, что фактическое состояние этой техники может быть хуже ожиданий:

"Почему-то по умолчанию считается, что в странах Запада на порядок выше культура хранения техники, чем в РФ, хотя практика показывает другое... Поэтому вполне возможно, что упомянутые выше базы хранения техники могут оказаться просто большими площадками с запасом "доноров запчастей".

Кроме того, следует учитывать, что многие из упомянутых выше образцов бронетехники еще не передавались ВСУ, например британские БМП Warrior, французские танки AMX-30 и САУ F1, а с развертыванием таких образцов техники могут быть свои технические проблемы.

Оружие для Украины

Ранее The Washington Post писал, что Европейский Союз не может производить все необходимое ВСУ оружие и боеприпасы, а потому переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Авиаэксперт Валерий Романенко заявлял, что производство баллистических ракет РФ, КНДР и Ираном опережает производство странами НАТО. Он поделился, что Россия нарастила темпы производства своих ракет "Искандер-М".

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