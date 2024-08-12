Военно-морские силы Аргентины хотят провести испытательный полет одного из этих штурмовиков.

В руководстве Военно-морских сил Аргентины решили самостоятельно восстановить и поставить в строй самолеты Super Etendard Modernise, которые ранее планировали передать Украине. Об этом пишет портал Infodefensa.

По словам начальника Генерального штаба аргентинских ВМС вице-адмирала Карлоса Марии Аллиеви, страна якобы имеет возможности для восстановления технической готовности упомянутых выше машин. Планируется проведение испытательного полета одного из Super Etendard.

Дело в том, что аргентинцам вроде бы удалось найти решения, которые позволят починить кресла-катапульты, которые ранее оказались неработоспособными из-за британского эмбарго.

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Super Etendard - справка

Dassault-Breguet Super Etendard является французским сверхзвуковым палубным штурмовиком, разработанным на основе самолета Etendard IVM. Он совершил первый полет 28 октября 1974 года. Всего построили 85 самолетов Super Etendard.

Самолет вписал свое имя в историю во время Фолклендской войны, когда с помощью противокорабельной ракеты Exocet потопил британский эсминец Sheffield.

Французские самолеты (не) для Украины

В июне стало известно, что Аргентина может передать Украине свои боевые самолеты Super Etendard, которые ранее латиноамериканской стране поставила Франция.

Как тогда сообщалось, всего Киев мог получить пять таких самолетов. Впрочем, уже тогда СМИ писали о существующих "политических трудностях", которые могут помешать этому решению.

Также, напомним, Украина рассчитывает на много более современные Mirage 2000-5, которые согласилась передать уже непосредственно сама Франция. Впрочем, как и в случае с Super Etendard, речь, скорее всего, идет о достаточно небольшом количестве самолетов.

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