Пропагандисты говорят о том, что "Сифа" способен сбивать тяжелые БПЛА и вертолеты.

Российские пропагандисты и конструкторское бюро VVZ Drones заявляют о том, что их армейские подразделения должны получить на вооружение новый FPV-дрон "Сифа", который якобы будет "выполнять задачи противовоздушной обороны". В РФ заверяют, что беспилотник прежде всего предназначен для противодействия тяжелым БПЛА, а также вертолетам, пишет Defense Express.

Отмечается, что в VVZ Drones новый дрон называют "аналогом полноценной системы противовоздушной обороны". Пропагандисты говорят о том, что он имеет достаточно мощный заряд, чтобы сбивать вертолеты.

Также разработчики нового дрона подчеркивают, что "Сифа" может сбивать и компактные FPV-дроны, но в этом "нет особого смысла".

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"Дрон по своим характеристикам получился очень близким к полноценной системе противовоздушной обороны. Его нельзя однозначно назвать тараном, потому что основная задача - быть тяжелым беспилотником, который несет достаточное количество заряда для поражения целей вплоть до боевых вертолетов. В этом как раз и заключался основной вызов для специалистов бюро, а также техническая новизна изделия. Большинство представленных на рынке боевых коптеров способны нести в основном свой собственный вес или же достаточно малое количество боевой части", - процитировали в издании заявление российского конструкторского бюро.

Кроме того, в РФ говорят о том, что новый дрон способен развивать скорость до 225 км/ч. В издании отметили, что это довольно значительный показатель, если он не существует только "на бумаге". Заявленная масса боевого заряда - 700 граммов, а время пребывания в воздухе - 5 минут. Журналисты подчеркнули, что при максимальной скорости "Сифа" может пролететь до 18-19 км, а реальная дальность составляет, вероятно, до 15 км.

Помимо этого пропагандисты заявляли, что новый дрон может устойчиво работать в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы, а также получил систему распознавания и типирования целей. Оператору БПЛА якобы "достаточно поднять коптер в небо и дать ему увидеть цель, нажать кнопку и дальше аппарат выполнит задачу самостоятельно".

В издании добавили, что враг пока не раскрывает, какими могут быть темпы производства, стоимость и другие подробности дрона.

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