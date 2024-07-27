На робота можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения или разминирующую установку.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и робот Ratel Н, который может транспортировать сразу двух раненых, прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram. По его словам, робота разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя.

"Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей. Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью", - написал Федоров.

Видео дня

По словам министра, робот может использоваться для различных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.

"Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек", - добавил Федоров.

Важные новости Украины - сегодня это стоит прочитать

Как писало издание Associated Press, украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских оккупантов и спасти раненых бойцов ВСУ, а также мирных жителей. Около 250 стартапов в Украине создают "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном имеют вид сельских автомастерских.

Недавно стало известно, что в Украине испытали реактивный беспилотник Bullet, который должен выполнять функции перехватчика, то есть бороться с разведывательными и ударными БПЛА, а также вертолетами.

Вас также могут заинтересовать новости: