Однако на данном этапе он недоступен.

В ближайшие месяцы Украина должна получить от Франции истребители Mirage 2000-5. Украина также ожидает скорого прибытия американских самолетов F-16, которые станут первым западным истребителем Киева.

Как пишет Business Insider, Mirage 2000-5, как и его аналог F-16, являются хорошим истребителем четвертого поколения, который предоставит дополнительные возможности украинскому флоту. Однако ни один из этих самолетов не подходит Киеву полностью с учетом нынешних условий на поле боя.

Ограниченный радиус действия "воздух-воздух"

Как заявил Business Insider британский эксперт Джастин Бронк, в нормальных условиях французские Mirage 2000-5 вполне могли бы подойти Украине, но сейчас ситуация не такова. По словам Бронка, эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничивается ракетами класса "воздух-воздух" MICA, которые имеют гораздо меньший радиус действия, чем варианты AIM-120 AMRAAM, которые Киев мог бы использовать на своих F-16.

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В то же время, по словам Бронка, AMRAAM также не является лучшим средством борьбы с российскими воздушными угрозами вблизи линии фронта, поскольку мощные ЗРК наземного базирования Москвы вынуждают украинские истребители летать на относительно низких высотах, что ограничивает эффективность их ракет.

И инвестирование средств в приобретение для Украины другого западного истребителя, который имеет еще меньшую дальность полета "воздух-воздух", не обязательно улучшит эту дилемму.

Как отмечает эксперт, Mirage может нести мощные крылатые ракеты большой дальности, такие как SCALP-EG французского производства, но они также могут быть запущены с имеющихся у Украины истребителей и уже используются с большим успехом.

Кроме того, по словам Бронка, Украина имеет не так много пилотов, способных быстро обучиться эксплуатации и обслуживанию такой сложной системы, как истребитель. И многие из них уже проходят обучение на F-16 в Европе и США.

Истребитель, созданный для войны на Украине

Как отмечает BI, эксперты по воздушной войне на протяжении всего конфликта на Украине утверждали, что наиболее подходящим западным боевым самолетом для украинских войск является шведский JAS 39 Gripen.

"Шведский истребитель был разработан с целью создания рассредоточенных истребительных сил, способных противостоять России, не имея при этом преимуществ членства в НАТО и не сталкиваясь с ракетной угрозой "земля-воздух". По сути, он был разработан именно для тех условий, в которых воюет Украина", - отмечает издание.

Шведский Gripen относительно недорог в эксплуатации, прост в обслуживании, а для взлета и посадки ему требуется меньше места на взлетно-посадочной полосе, чем некоторым другим самолетам. Кроме того, он обладает передовыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые были специально разработаны для противодействия радарам российских самолетов и наземных систем ПВО.

Также Gripen может быть оснащен различными ракетами и бомбами класса "воздух-поверхность", а также ракетами "воздух-воздух" большей дальности. Среди последних - ракета класса "воздух-воздух" Meteor, дальность действия которой достигает 80 миль, что значительно превышает дальность действия французской MICA и даже некоторых российских вооружений.

По сравнению с F-16 и Mirage, Gripen гораздо более гибок в плане оперативных требований - особенно когда речь идет о стоимости и техническом обслуживании - и более эффективен с точки зрения ресурсов, отмечаеет издание.

К недостаткам шведского самолета можно отнести то, что он еще не принимал участия в боевых действиях и имеет довольно ограниченную доступность, в отличие от F-16 и его систем поддержки, которые доступны по всей Европе.

В то же время, подчеркивают эксперты, для Киева любые западные поставки могут оказаться ценными - независимо от типа самолета.

"Лучший истребитель, который они могут получить, - это тот, который они могут получить", - утверждают эксперты.

Западные истребители в Украине

Ряд западных партнеров пообещали предоставить ВСУ истребители F-16. Наше государство должно получить самолеты после того, как для них подготовят инфраструктуру, а также пилоты и технический персонал научатся работать с этими самолетами. В то же время, по прогнозам экспертов, достаточное количество украинских пилотов, готовых летать на F-16, будет готово лишь к концу 2025 года.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно объявил, что его государство передаст Украине истребители Mirage 2000, а также проведет подготовку пилотов для управления этими самолетами. Количество бортов не раскрывалось. Военный эксперт Петр Черник говорит, что для фундаментальных изменений на передовой Украине должны дать хотя бы 40 единиц таких самолетов.

Как сообщал УНИАН, Швеция приостанавливает планы по отправке своих истребителей Gripen в Украину. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что поставки пока что приостановлены, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16.

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