Страна происхождения и "год рождения" у САУ же, что и у актрисы Моники Белуччи, в честь которой "азовцы" и назвали свою пушку.

Бойцы бригады "Азов" сдерживают атаки врага под Кременной. Это направление уже не первый месяц считается одним из самых горячих на всем фронте. Легендарное подразделение по-прежнему занимает самые сложные участки и далеко не первый месяц эффективно останавливает попытки врага атаковать.

Отбивать атаки врага азовцам помогает итальянская САУ M109L, выпущенная в 1964 году. Страна происхождения и "год рождения" те же, что и у актрисы Моники Белуччи, в честь которой "азовцы" и назвали свою пушку. На оружии есть два портрета итальянки, а забавное название часто создает повод для шуток, рассказывает NV.

"Шуток много на эту тему. У нас новобранец — мы ему говорим: у тебя будет первый раз сразу с Моникой Белуччи!", - шутят бойцы.

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По их словам, несмотря на возраст, работает оружие чрезвычайно хорошо.

"Надо понимать, что, во-первых, оно имело тот или иной присмотр и проходило ремонт. Это то, что с советским оружием, мягко говоря, не всегда происходило. Во-вторых — очень надежный ствол. Именно по стрельбе — вообще никаких проблем или жалоб. Есть определенные моменты по двигателю, по ходовой, но это уже скорее вопрос к механикам. И это починить гораздо проще, чем если бы были проблемы с боевой частью. Считайте сами: мы попадаем на расстояниях 18 километров с погрешностью 5−10 метров. Это очень хорошо", — объясняет командир подразделения.

Внутри САУ – еще один портрет Моники Белуччи.

"Как видите, здесь много места. Здесь жить можно… А это — второй портрет Моники Белуччи, он так размещен, что я, можно сказать, смотрю ей в лицо во время каждого выстрела. Кстати, здесь значительно тише во время выстрела, чем снаружи. Думаю, если закрыть все двери и люки, то будет вообще тихо", — комментирует один из бойцов.

Ситуация на фронте - последние новости

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта, произошло 86 боевых столкновений. В частности, На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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