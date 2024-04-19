Больше всего атак врага было зафиксировано на Бахмутском на Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. Так, отмечается, что за прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений В частности, на Лиманском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Торского и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

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В то же время, на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск", - говорится в сводке.

Однако, как заявили в Генштабе, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийским средствам, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов противника.

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Как сообщал УНИАН, потери врага за сутки выросли на 870 человек и пересекли новую "красную линию".

Так, общие потери врага на 19 апреля 2024 года теперь составляют 457 830 противников . Также, по данным Генштаба, противник также остался без 27 дронов оперативно-тактического уровня, трех крылатых ракет, 17 боевых бронированных машин, девяти танков и 53 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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