Пока одни страны торопятся первыми создать собственных "терминаторов", другие призывают немедленно запретить это оружие.

Человечество стоит на пороге эры автономных боевых дронов. Ряд стран призывают немедленно ввести ограничения на этот вид оружия, но США и другие крупные державы выступают против запретов, пишет The New York Times.

"Это похоже на что-то из научной фантастики: стаи роботов-убийц, которые самостоятельно охотятся на цели и способны прилетать для убийства без какого-либо согласия человека. Но это уже близко к реальности, поскольку США, Китай и несколько других стран быстро прогрессируют в разработке и развертывании новых технологий, которые могут изменить природу войны, передав решения о жизни и смерти автономным дронам, оборудованным искусственным интеллектом", – говорится в публикации.

Эта перспектива настолько тревожит многие другие страны, что они пытаются привлечь к ней внимание с помощью предложений в ООН ввести юридически обязательные правила по использованию "летального автономного оружия".

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Быстрое развитие искусственного интеллекта и интенсивное использование беспилотных летательных аппаратов в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке сделали этот вопрос еще более актуальным. Пока что дроны обычно полагаются на людей-операторов для выполнения смертоносных миссий, но разрабатывается программное обеспечение, которое вскоре позволит им находить и выбирать цели самостоятельно.

Интенсивное глушение радиосвязи и GPS, нарушающее связь между дроном и оператором, наблюдаемое на фронте в Украине, лишь ускорило разработку именно автономных систем, чтобы дроны могли воевать, даже потеряв связь.

"Это не сюжет романа-антиутопии, а надвигающаяся реальность", — сказал официальным лицам на недавнем заседании ООН Гастон Браун, премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда.

Соединенные Штаты уже приняли добровольную политику, устанавливающую ограничения на использование искусственного интеллекта и смертоносного автономного оружия. Политика Пентагона запрещает использование любого нового автономного оружия или даже его разработки, если они не были одобрены высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны.

Такое оружие должно эксплуатироваться в определенной географической зоне в течение ограниченного периода времени. И если оружием управляет искусственный интеллект, военный персонал должен сохранить "способность отключать или деактивировать развернутые системы, которые демонстрируют непреднамеренное поведение".

По крайней мере, генералы ВВС США сейчас утверждают, что автономные дроны все еще должны получить разрешение оператора, прежде чем нанести удар. Но секретарь ВВС Фрэнк Кендалл говорит, что автономные машины в конечном итоге должны стать полностью самостоятельными в выполнении боевых задач.

"Это разница между победой и поражением — и вы не хотите проиграть. Я не думаю, что люди, с которыми мы будем бороться, будут делать это, и это даст им огромное преимущество, если мы наложим на себя эти ограничения", – убежден он.

Главное опасение, которое высказывают специалисты, заключается в том, что автономное оружие на базе искусственного интеллекта иногда будет совершать ошибки в идентификации целей.

Технологический тупик на фронте в Украине

Как писал УНИАН, в начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал громкую статью в западной прессе, где объяснил причины перехода войны в позиционную стадию. Среди прочего он заявил о "технологическом тупике". По его словам, сегодня военные технологии, в первую очередь беспилотные летательные аппараты, сделали невозможными классические наступательные тактики ХХ века, базирующиеся на концентрации сил на одном участке.

Залужный подчеркнул, что проблема является именно технологической, а потому и выход из тупика лежит не в области управления войсками, а в применении современных технологических решений в войне. В частности командующий предлагает наращивать использование беспилотных летательных аппаратов. В том числе тех, что будут охотиться на вражеские беспилотники.

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