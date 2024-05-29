Украина уже получает от Франции дальнобойные ракеты SCALP / Storm Shadow.

После того, как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВСУ имеют право бить западным оружием по целям в РФ, то возникает вопрос, какое именно французское оружие для этого пригодно, кроме ракет SCALP / Storm Shadow, которые Украина и так получает от Франции.

Так, эксперты Defence Express отмечают, что у Франции в арсенале есть крылатая ракета Apache, на основе которой и была создана SCALP.

"Эта ракета имеет специфическую боевую кассетную боевую часть, которая состоит из 10 суббоеприпасов KRISS, каждый из которых имеет вес 51 кг, предназначенных для разрушения взлетно-посадочных полос. KRISS может пробить до 30 см бетона, а особенностью является то, что он имеет детонатор, который может быть установлен с задержкой подрыва", - отмечают эксперты.

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В то же время они указывают на то, что самый главный недостаток Apache в текущих условиях - малая дальность применения этой ракеты - абсолютное большинство источников указывает ее на уровне 140 км.

"И это крайне малое расстояние, потому что авиабаза "Миллерово" в Ростовской области - в 155 км от фронта, "Балтимор" под Воронежем - 175 км от границы, а "Бельбек" под Севастополем в оккупированном Крыму в 230 км", - говорится в анализе.

Еще одной проблемой Apache является малое количество произведенных ракет - в целом речь идет о 100 единицах, хотя первоочередной план предусматривал 500. Поэтому под вопросом остается реальное количество Apache в боеспособном состоянии.

Еще одним вариантом, отмечают эксперты, является последняя версия противокорабельной ракеты Exocet MM40 Block 3, которая имеет задекларированную возможность поражения наземных целей и полета над сушей.

"Эта ракета имеет дальность полета в 200 км, а для наведения на цель используется активная радиолокационная головка самонаведения. Вес боевой осколочно-фугасной части составляет 165 кг", - рассказывают в Defence Express.

Однако здесь тоже возникает проблема в количестве, потому что Exocet MM40 Block 3 начали поставлять в ВМС Франции только в 2022 году. Кроме того, в ее предыдущих версиях возможность поражения наземных целей задекларирована не была.

И последним, хотя, как отмечают эксперты, "абсолютно фантастическим для Украины" вариантом в арсенале Франции является крылатая ракета Missile de Croisière Naval - MdCN.

Она была создана на базе SCALP, но уже имеет дальность в 1000 км и вес боевой части в 250 кг и является французским аналогом Tomahawk морского базирования.

"Это оружие для Франции определено уже чуть ли не как стратегическое, особенно учитывая их количество, по большинству источников, около 200 единиц", - рассказали эксперты.

Кроме того, носителем MdCN являются фрегаты класса Aquitaine и подводные лодки класса Suffren. Поэтому MdCN для ВСУ нуждаются в создании наземной пусковой с универсальной пусковой шахтой Sylver A-70.

Разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Уже 10 стран Евросоюза выступили за то, чтобы позволить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по российской территории. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Сегодня стало известно, что Канада и Финляндия также поддержали эту позицию.

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