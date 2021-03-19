Гитанас Науседа надеется, что врученное устройство повысит безопасность украинских солдат.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S производства литовской компании NT-Servise.

Читайте такжеВ США представили обновленный проект закона о поддержке безопасности Украины: что он предусматривает«Мне очень приятно, что так называемый ловец беспилотников, произведенный литовцами, повысит безопасность украинских солдат», — отметил литовский президент на своей странице в Facebook.

На встрече 18 марта в Посольстве Литовской Республики в Украине Главнокомандующий ВСУ поблагодарил литовских союзников и заверил, что указанный образец вооружения сохранит не одну жизнь.

Как сообщают в пресс-службе Генштаба, в ближайшее время «ловец дронов» передадут одной из бригад украинских военных.

Визит Науседы в Украину

18 марта президент Литвы Гитанас Науседа прилетел в Украину с двухдневным визитом. Во время пребывания в стране он планировал встретиться с руководством государства и выступить с речью в Верховной Раде.

В частности, выступая в парламенте 19 марта, Науседа заговорил на украинском языке и упомянул о военной агрессии России на Донбассе.

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Автор: Катерина Комолова