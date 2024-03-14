Операторы дронов-разведчиков являются приоритетной целью для артиллерии противника, отметили западные журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в Донецкой области возле линии фронта работают операторы разведывательных дронов, благодаря которым возможны удары по важным объектам российских захватчиков, расположенным далеко за линией боестолкновения.

Операторы беспилотников-разведчиков - приоритетная цель для вражеской артиллерии, пишет французское издание Le Monde. По его сведениям, сейчас украинские БПЛА "Лелека" играют решающую роль в войне против оккупантов, наблюдая за противником далеко за линией фронта.

"В каждой бригаде украинской армии есть разведывательный батальон с одним или несколькими подразделениями воздушной разведки, оснащенными беспилотниками. В их задачу входит поиск особо важных целей, таких как системы радиоэлектронной борьбы…, дальнобойная артиллерия, тяжелая бронетехника, командные пункты и логистические центры", - отмечается в материале.

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В конце февраля украинские журналисты сообщили, что разведывательный дрон "Лелека" на Бахмутском направлении использует аэроразведка 22 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил о важных достижениях украинского ударно-разведывательного беспилотника, который называется "Сыч". В ГУР МО поделились, что этот дрон ликвидировал вооружения и техники России на сумму свыше 100 миллионов долларов.

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