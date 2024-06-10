У корабля "Адмирал Левченко" в Баренцевом море загорелась одна из силовых установок.

Во время учений в Баренцевом море загорелась силовая установка российского большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко". Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.

"Горит-пылает техника вражья. А точнее большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" в Баренцевом море. Продолжается борьба за живучесть, надеемся напрасная. Так бывает, когда "свєрхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", - написал он.

При этом он пошутил, чтобы и в дальнейшем враг помогал Украине уничтожать вражеские корабли.

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"Классно у вас учения проходят, чуваки, не прекращайте. Чтобы вы понимали, там экипажа несколько сотен. Не "Масква" (ракетный крейсер, который в 2022 году потопили ВМС ВСУ - УНИАН), конечно, но тоже неплохо", - написал он.

Потопление "Москвы"

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант", "Москва" получил серьезные повреждения. В него попала украинская противокорабельная ракета "Нептун". Сначала РФ не признавала этот факт, но впоследствии признала, что флагман затонул во время буксировки.

Спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что затопление крейсера "Москва" стало большим имиджевым ударом по РФ. Этот корабль обеспечивал всю группировку Черноморского флота РФ, как разведывательными данными - по подводной и надводной обстановке, так и осуществлял противовоздушное прикрытие.

Представитель акцентировал на том, что "Москва" имела три серьезных эшелона противовоздушной обороны, а соответственно другие российские корабли не имеют таких возможностей в Черном море.

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