Израиль успешно испытал новые баллистические ракеты (фото, видео)
Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) успешно провела огневые испытания ударных баллистических ракет системы LORA.
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Как сообщается на сайте компании, испытания проходили в открытом море. Две ракеты были выпущены в заранее определенные координаты. Испытания проходили по двум сценариям. Первый из них предполагал пуск на малую дистанцию в 90 км, второй – на дальнюю дистанцию в 400 км.
Отмечается, что комплекс LORA – это система морского и сухопутного базирования, которая включает в себя баллистическую ракету, новую пусковую установку, систему командования и контроля, а также систему сухопутной/морской поддержки. По заверению компании, комплекс способен поражать цели с высокой точностью – отклонение от целевых координатов не превышает 10 метров.
Ранее сообщалось, что в Одесской области испытывают ракетный комплекс "Нептун".
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