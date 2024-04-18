Боеголовка подойдет и для ударов по Крымскому мосту. Между кассетным и фугасным ATACMS есть принципиальная разница.

Американские дальнобойные ракеты ATACMS разделяют на несколько видов и поколений, однако, с точки зрения разницы в поражении площади, говорят о 2: "фугасных" и "кассетных".

Для Украины в контексте ударов по Крымскому мосту или уничтожения бункера Путина - есть принципиальная разница между ними. Как известно, в новом пакете помощи от США лидер Джо Байден, вероятно, таки рекомендовал дать нам еще ATACMS. Об этом писали западные СМИ. Но какие именно нужны? Возможности систем сравнил военный аналитик Павел Нарожный "24 Каналу".

Он акцентировал, что Киев ранее получил партию именно кассетных боеголовок дальностью 160 километров. Вероятно, это были образцы производства 1996 года, пояснил Нарожный. "Там инерциальная система навигации, то есть относительно неточная, и кассетная боеголовка, которая в специальном отделении имеет более 900 мин", - уточнил он.

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Такой ATACMS открывается в воздухе и "засевает" минами большие территории. Речь идет о поражении десятков гектаров. Масштабы удара зависят от высоты, на которой раскроется кассетная боеголовка, сказал аналитик.

Фугасный ATACMS стреляет точечно. Там есть отдел, с которого выходит одна мощная взрывчатка. Когда ее сбрасывают, образуется мы видим один мощный взрыв. То есть разница заключается в том, что кассетные боеголовки работают по большим площадям с меньшей силой, а фугасные по меньшей площади, но с большей мощью.

Другими словами, если мы в теории рассматриваем удар по бункеру Путина, Украине нужны именно фугасные ATACMS.

"Если речь идет о большом укреплении, например, бункер Владимира Путина или Крымский мост, то надо сделать один большой взрыв. В таком случае кассетные боеприпасы не подходят, нужны именно фугасные", - сказал Нарожный.

Он уточнил, что в контексте ударов по Крыму - нам нужны такие ракеты дальностью 300 км и более. Однако, если США снова дадут нам кассетные ATACMS - это тоже допустимый вариант для ВСУ. Ими удобно уничтожить все те ПВО и РЭБ, которые Россия расставила вокруг Крымского моста.

Важно уничтожить защиту перед критическим ударом по опоре моста. Целиться следует именно туда, ведь прошлые удары пришлись на полотно конструкции. Это не дало эффекта, которого хотела добиться Украина. Мост еще стоит, подчеркнул аналитик.

Для критического удара по Крыму подойдут даже британские Storm Shadow или французские AASM-250. Главное "расчистить" мост, тогда к нему дотянутся даже дроны.

Поэтому, если резюмировать, Украина заинтересована в получении как фугасных ATACMS, так и в кассетных.

В то же время не следует забывать, что пробить опору Крымского моста крайне сложно. Чтобы обезвредить этот логистический путь минимум на несколько лет, реалистичнее ударить сразу 10-20 бетонобойными ракетами после работы ATACMS (подойдут Taurus, Storm Shadow и т.д.), отметил Нарожный.

Как Украина использует новые ATACMS - что говорит Зеленский

Президент Зеленский еще в марте 2024 года в очередной раз подчеркивал, что Киев срочно нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS от США. Тогда лидер Украины уточнил, что ими государство собирается ударить по оккупированному Крыму. В его заявлении речь шла не о Крымском мосте, а об аэродромах, с которых РФ атакует Украину.

Зеленский отмечал, что у Москвы есть возможность бить ракетами по нашим месторождениям газа, школам, заводам, гражданским домам. Украине следует ответить. "ATACMS-300 - это ответ", - сказал Зеленский.

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