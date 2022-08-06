Самой сложной для уничтожения, по словам эксперта, является баллистическая ракета "Искандер-М".

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины, обстреливая ракетами города. Если брать все ракеты, которые летят на нас, то самой сложной будет баллистическая ракета "Искандер-М".

Об этом 24 канала рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков.

По его словам, перехват баллистической цели очень сложная задача, ведь ракета имеет огромную скорость и атакует максимально сверху, где угол падения составляет 80-90 градусов. Это значит, если ее даже повредить, она все равно упадет на цель.

"Если крылатую ракету повредить – крыло, топливную систему или двигатель, то она упадет еще далеко до цели. А баллистическая ракета уже падает на цель",- пояснил Олег Катков.

Кроме того, по словам Каткова, ракета "Искандер-М" создавалась для того, чтобы преодолевать даже специализированную ПВО НАТО.

"Декларируется, что она умеет маневрировать на так называемой терминальной дистанции, то есть когда уже падает на цель. Это астрономически сложная цель", - пояснил эксперт и заметил, что это не значит, что другие ракеты легче сбивать.

Он уточнил, что россияне используют также зенитные ракеты для комплекса С-300.

"По спецификации С-300 - речь о 40 километров. Это дальность радиогоризонта, чтобы довести ракету до определенного участка территории или цели. Однако (россияне - УНИАН) применяют их для дальности 110-120 километров, то есть не управляя им на последнем участке полета", - рассказал Олег Катков.

"Они ее вынуждены бросать где-то на высоте 1-2 километра. То есть она летит 110 километров и на высоте примерно километр теряет управление и просто падает, где бы она ни была",- пояснил эксперт.

Он добавил, что это точность, которая позволяет бить по городу Николаеву или по Харькову. Эти удары неспециализированной ракетой с целью именно террора населения. Она имеет относительно слабую боевую часть, поэтому максимально направлена не на фугасную, а на обломочную действие.

Как сообщал УНИАН, Украина может получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в конце лета-начале сентября.

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