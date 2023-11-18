Россия имеет на вооружении еще минимум 25 "Аллигаторов".

Количество вертолетов Ка-52 "Аллигатор" на вооружении России с начала войны значительно сократилась, однако она имеет на вооружении еще несколько десятков таких вертолетов в рабочем состоянии, и они до сих пор представляют значительную угрозу для украинской армии.

ОСИНСТ-аналитик Tatarigami проанализировал спутниковые снимки российских аэродромов, где базируются вертолеты Ка-52 и сделал выводы о том, что Россия имеет на вооружении еще минимум 25 "Аллигаторов".

Он в частности указал на наличие этих вертолетов на базах РФ в Бутурлиновке, Таганроге, Зернограде, Кировском (Крым). В то же время авиабаза Ровеньки, где традиционно базируется значительное количество вертолетов, недавно рассредоточила их из-за опасений ударов ВСУ.

Видео дня

Также на спутниковых снимках заметно, что некоторые Ка-52 были выведены из строя или повреждены.

Подводя итог спутниковым данным, аналитик заключает, что у России в настоящее время есть флот из не менее 25 действующих вертолетов Ка-52. В то же время аналитик отмечает, что сосредоточился на действующих вертолетах Ка-52 на передовой и не включал вертолеты, расположенные в других регионах России, таких как Центральная Россия и Дальний Восток. Поэтому общее количество "Аллигаторов" в России наверняка больше.

По разным оценкам, до начала полномасштабного вторжения РФ имела от 140 до 160 боевых вертолетов "Аллигатор". Еще несколько единиц были выпущены после 23 февраля 2023 года.

В то же время Ка-52 до сих пор остаются большой угрозой для украинской армии. Эти вертолеты способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели, а также проводят разведку местности и координацию авиации.

Уничтожение российской авиации

17 октября в районе аэродрома во временно оккупированном Бердянске произошел "хлопок". В тот же день "прилетело" и по аэродрому в Луганске.

По данным аналитиков, в результате атак россияне потеряли семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8. еще 15 вертолетов - восемь Ка-52 и семь Ми-8 - получили повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: