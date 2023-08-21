Это версия истребителя-невилимки Qaher-313, который был представлен езще в 2013 году, но все еще не поступил на вооружение иранской рамии.

Иран заявил, что беспилотная версия отечественного истребителя-невидимки Qaher-313 будет представлена уже в ближайшие месяцы.

Как сообщает MEHR News Agency, глава Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) Афшин Хадже Фард сказал, что истребитель Qaher-313 "строится в двух версиях, одна из которых представляет собой беспилотный самолет и будет представлена в ближайшие месяцы".

Также он заявил, что за последние четыре десятилетия IAIO провела ремонт всех своих самолетов, сегодня все бомбы и ракеты, установленные на истребителях, оснащены лазерными системами и системами наведения.

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Хадже Фард также сообщил, что сегодня флот страны пополнился еще девятью типами, включая восточные и европейские истребители.

Самолет Qaher-313 – что о нем известно

Самолет был представлен еще в 2013 году. Президент страны Махмуд Ахмадинежад тогда называл Qaher-313 "одним из самых продвинутых в мире" летательных аппаратов.

Он описывается как истребитель-невидимка, построенный с использованием передовых материалов с очень низкой радиолокационной заметностью и способный действовать на малых высотах. Qaher может нести две 2000-фунтовые (910 кг) бомбы или большее количество меньших интеллектуальных управляемых ракет, или по меньшей мере 6 ракет класса "воздух-воздух".

Также отмечалось, что самолет может взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы. В апреле 2017 года истребитель Qaher-313 прошел испытания на руление.

О беспилотной версии Qaher-313 заявлял в феврале этого года глава Организации авиационной промышленности Ирана Афшин Хаджефард, отмечая, что страна планирует представить эту версию в следующем году.

Военные разработки Ирана

Ранее Иран заявил о получении технологии для изготовления крылатой ракеты, способной двигаться на сверхзвуковой скорости. Новая крылатая ракета, разработанная и изготовленная местными специалистами, сейчас находится на стадии испытаний.

Откуда именно Иран смог получить технологию сверхзвуковых ракет, не сообщается. Но такие технологии есть у России, которая вполне могла бы предоставить их Ирану в рамках военно-технологического сотрудничества.

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