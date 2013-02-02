Иран в условиях блокады построил собственный истребитель (видео)
Иран в преддверии 34-й годовщины исламской революции продемонстрировал свой новый истребитель Qaher-313, который, по словам властей, обладает способностью уклоняться от радаров.
Новость передает агентство РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.
По словам министра обороны Ирана Ахмада Вахиди, в разработке и строительстве истребителя участвовали исключительно иранские специалисты. Самолет "полностью отечественный", сказал он. Президент страны Махмуд Ахмадинежад назвал Qaher-313 "одним из самых продвинутых в мире"летательных аппаратов, отметив, что летчики-испытатели "полностью удовлетворены"новым истребителем.
Президент подчеркнул, что Qaher-313 - "оборонный проект", добавив, что Иран не намерен совершать акты агрессии и стремиться к доминированию над другими странами, и новый самолет является исключительно средством сдерживания.
Истребитель Qaher-313, фотографии которого были опубликованы в субботу на сайте агентство IRNA, способен приземляться на короткие взлетно-посадочные полосы, а также может быть "быстро и легко"отремонтирован.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в распоряжении ВВС Ирана имеются несколько сотен американских, российских и китайских летательных аппаратов.