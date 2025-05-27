Индия и Пакистан погрузились в гонку вооружений с применением беспилотников. После недавних боевых столкновений обе страны активно инвестируют значительные средства в развитие беспилотных систем, сообщает Reuters.
Собеседники агентства отметили, что ожидают увеличения использования БпЛА ядерными соседями, поскольку небольшие атаки беспилотников могут поражать цели без риска для личного состава и не провоцировать неконтролируемую эскалацию.
Представитель Индийской федерации беспилотников, которая представляет более 550 компаний и регулярно взаимодействует с правительством, Смит Шах отметил, что Индия планирует существенно усилить инвестиции в национальную дроновую индустрию. По его словам, в течение следующих 12-24 месяцев страна может потратить на развитие беспилотных систем около 470 миллионов долларов, что почти втрое больше, чем до начала недавнего конфликта.
Отмечается, что этот прогноз появился после того, как в этом месяце Индия одобрила выделение около 4,6 миллиардов долларов на чрезвычайные военные закупки. По словам двух индийских чиновников, индийские военные планируют использовать часть этого дополнительного финансирования на боевые и разведывательные дроны.
Тем временем Военно-воздушные силы Пакистана настаивают на приобретении большего количества БпЛА, пытаясь избежать риска для своих высококлассных самолетов.
По словам политолога Королевского колледжа Лондона Уолтера Ладвига III, Индия и Пакистан "похоже, рассматривают удары с беспилотников как способ оказать военное давление, не провоцируя при этом широкомасштабную эскалацию".
"БПЛА позволяют лидерам демонстрировать решимость, достигать видимых результатов и управлять внутренними ожиданиями - и все это без того, чтобы подвергать опасности дорогостоящие самолеты или пилотов", - добавил он.
Боевые действия между Индией и Пакистаном - что известно
Как писал УНИАН, Индия и Пакистан уже давно имеют напряженные отношения из-за территориальных споров вокруг Кашмира. А недавно конфликт обострился. Так, Индия нанесла удар по объектам на территории Пакистана, которые она назвала "террористической инфраструктурой". В ответ между истребителями обеих стран состоялся воздушный бой, во время которого были сбиты пять индийских самолетов.
Западные СМИ сообщали, что этот бой стал одним из крупнейших и самых продолжительных в истории современной авиации. Со ссылкой на пакистанские источники сообщалось, что всего в том бою участвовали 125 истребителей, а длился он более часа. При этом ни индийские, ни пакистанские истребители не покидали свое воздушное пространство.