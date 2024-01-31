Речь идет о противостоянии артиллерии, поскольку уже сейчас Украина выпускает в несколько раз меньше снарядов, чем оккупанты.

Украинские войска не могут идти в ногу с нынешней скоростью артиллерийского огня со стороны России. В ВСУ уже чувствуют серьезную нехватку боеприпасов.

Об этом пишет Business Insider. По некоторым оценкам, Украина сейчас выпускает только 2000 артиллерийских снарядов в день, тогда как Россия приближается к 10 000 снарядов. Эксперты заявили, что в следующем году объемы обстрелов со стороны оккупантов будут стабильными, превышая это число.

"Поскольку Украина не смогла преодолеть оборону России прошлым летом, имея количественное преимущество в артиллерийских боеприпасах, перспективы будущих наступлений будут хуже, если Украина и ее сторонники не смогут компенсировать это развитием других преимуществ. Это означает, что объемы артиллерийского огня в будущем придется дополнить беспилотниками и другими средствами высокоточного поражения", – написали в своей статье для War on the Rocks эксперты Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман и Дара Массикот, и эксперт исследовательского института внешней политики Роб Ли.

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По словам экспертов, Украина больше не может полагаться на предоставленные США высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) или артиллерийские снаряды Excalibur, чтобы уменьшить огневую мощь России. HIMARS быстро стали очень ценным оружием, когда они впервые появились на поле боя в 2022 году, и когда Киев использовал их для ударов по российским позициям, лишив Москву возможности разместить огромное количество боеприпасов вблизи линии фронта и поддерживать высокую скорострельность.

Однако Россия адаптировалась и начала располагать "ценные активы" за пределами зоны действия HIMARS, что снизило его эффективность. Теперь потенциальным решением для уменьшения количества выстрелов российской артиллерии является предоставление Украине более точных боеприпасов большой дальности.

Нехватка боеприпасов в Украине

Интенсивность борьбы с российскими оккупантами требует большого количества снарядов и разнообразного оружия. Однако на фоне задержки с одобрением помощи со стороны США Украина начала испытывать существенную нехватку боеприпасов. Порой Силы обороны еле сдерживают российские войска, пишет Bloomberg. При чем, даже если помощь от ЕС поступит, нехватку американской поддержки украинские защитники почувствуют на поле боя уже в конце весны.

Ранее WSJ писало, что со снарядами Украине могла бы помочь Япония. Однако от этого плана пришлось отказаться после проведения стрельб на полигоне. Одной из причин может быть несовместимость снарядов и пушек.

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