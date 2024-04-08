Ключевой игрок в оборонной промышленности расширяет производство в ответ на всплеск глобального спроса.

В ответ на усиливающиеся военные напряженности, связанные с войной в Украине, Франция, в конце марта передавшая Украине ракеты Aster 30 и броневики VAB, планирует удвоить выпуск своих востребованных радаров воздушного наблюдения Ground Master. Продукция будет производиться на заводе Thales, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Парижа в городке Лимур.

Как пишет Politico, это решение является частью общеевропейских усилий по модернизации вооруженных сил после долгих лет недооценки военной подготовки и реагирует на возрастающий глобальный спрос на оборонное оборудование.

В своем обращении к вооруженным силам в начале года, Макрон выделил Thales среди компаний оборонного сектора, значительно наращивающих производство в последнее время. Однако завод в Лимуре, где численность персонала превышает 1100 человек, сталкивается с общеевропейскими проблемами, связанными с необходимостью пересмотра производственных процессов, расширением производственных мощностей и наймом дополнительного персонала.

Видео дня

Радары Ground Master предназначены для обнаружения воздушных угроз, включая реактивные истребители, ракеты и вертолеты. Также они способны отличать военные дроны и птиц и могут отслеживать объекты в зависимости от модели на расстоянии до 500 километров.

Компания Thales, которая контролируется французским государством и производителем истребителей Dassault Aviation, является ведущим производителем радаров в Европе и занимает третье место в мире после американских компаний Lockheed Martin и Raytheon.

Что известно о заводе Thales

На заводе в Лимуре внедряются нововведения для ускорения производственных процессов, включая увеличение числа испытательных камер и зон, что позволяет более эффективно настраивать и тестировать радары перед их отправкой заказчикам. Сотрудничество с поставщиками также было усилено для обеспечения бесперебойной поставки комплектующих, необходимых для увеличения темпов производства.

Последние новости о военной помощи Франции для Украины

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке западных войск в Украину вызвало широкий резонанс по всей Европе, в то время как в западных странах до сих пор не достигнуто единого мнения по данному вопросу.

Министр обороны Франции Франсуа Лекорню объявил о планах передать Украине зенитные ракеты Aster 30 для системы противовоздушной обороны SAMP/T, а также сотни бронемашин, подавляющее большинство из которых - броневики VAB.

Вас также могут заинтересовать новости: