Военный рассказал, почему Украина нуждается именно в этом самолете.

Украина давно хочет получить шведские многоцелевые истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen, у нас уже есть подходящая для них инфраструктура.

Об этом рассказал начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в интервью Донбасс Реалии. По его словам, еще в 2018 году были определены четыре типа самолетов, которыми Украина хочет заменить советский авиапарк.

"Это F-16 как самый массовый самолет. Это Gripen, как наиболее по философии современный самолет. Это Eurofighter и Rafale. Выбор был не по названиям, а по тактико-техническим характеристикам, по условиям эксплуатации, по качеству нашей аэродромной сети", - пояснил он.

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На первом месте стоит американский F-16, сейчас Украина развивает инфраструктуру под него - воздухозаборник этого истребителя расположен низко, поэтому он требует повышенной чистоты летного поля. Второе место занимает Gripen, все необходимые запросы Швеции уже отправили.

"Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая. Это самолет, который производился по стратегии шведского рассредоточения. Он может использовать даже обычные автомобильные дороги, он не нуждается в каком-то специализированном покрытии. И он использует также всю линейку западного вооружения. Все, что можно использоваться на F-16, можно использовать и на Gripen", - добавил Голубцов.

Gripen для Украины: что известно

В сентябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции поручит Вооруженным силам страны исследовать условия возможной передачи самолетов Gripen Украине.

Однако недавно стало известно, что страна поставила эти планы на паузу по просьбе партнеров - сейчас все внимание уделяют отправке американских истребителей F-16.

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