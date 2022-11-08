Российский беспилотник не смог долететь до позиций украинских военных.

Бойцы территориальной обороны затрофеили редкий российский беспилотник "Гранат-4". Он упал в серой зоне.

Как сообщили в Харьковской отдельной бригаде территориальной обороны, беспилотник удалось затрофеить во время разведывательного рейда.

"Класс объекта – ССИЧБ, то есть "Сам слепил из чего было". Бойцы отмечают, что микросхемы для дрона, судя по всему, извлекли из разноименных иностранных электроприборов. По крайней мере, на это указывает их маркировка", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что российский беспилотник не смог долететь до позиций украинских военных.

"Адская машинка попала в руки теробороновцев, ведь даже не смогла долететь до наших позиций и упала в серой зоне. Однако тот факт, что она не взорвалась сразу в руках российского Кулибина – уже чудо", – отметили в сообщении.

Использование беспилотников Россией в Украине

Российские оккупанты активно используют дроны и беспилотники на войне в Украине. Особенно ощутимым является применение иранских-дронов камикадзе, которыми враг атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.

Как сообщает украинская разведка, детали иранских беспилотников, которые Россия применяет в войне против Украины, были изготовлены после полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля. Так, иранский "Mohajer" собран из деталей, изготовленных в разных странах. По данным ГУР МО, большинство этих комплектующих из США.

Руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук считает, что Российская Федерация, вероятно, может начать производить собственные беспилотники уже к концу года. В связи с этим украинским военным придется научиться уничтожать командные пункты оккупантов даже в глубоком тылу.

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