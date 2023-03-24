Речь идет о выпуске восьми гаубиц ежемесячно.

Франция планирует вдвое увеличить производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, сообщает Les Echos.

По словам министра, будет также удвоено до 40 единиц в месяц выпуск ракет "земля-воздух" Mistral. Лекорню анонсировал увеличение и ускорение производства радаров ПВО Ground Master. С сентября их будут производить в количестве 24 единиц в год.

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САУ Caesar - что о нем известно

Максимальная дальность стрельбы этих французских гаубиц 42 км. Они способны разгоняться до 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью. Скорострельность составляет 6 выстрелов менее чем за минуту, а боекомплект - 18. САУ CAESAR использует систему управления огнем FAST-Hit, которая автоматизирована с привязкой GPS.

Ранее сообщалось, что Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Всего Вооруженным силам Украины передадут 12 гаубиц.

Дания предоставила нашей стране все свои 19 САУ CAESAR.

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