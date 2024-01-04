По их мнению, самым быстрым решением для М-1 являются каркасы, которые, будучи прикрепленными болтами к борту и верхней части башни, взрывали FPV в сантиметрах от корпуса танка.

Прошло два месяца с тех пор, как бывшие поддержанные американские танки Abrams М-1 прибыли в Украину. Как пишет Forbes, за это время "мы не видели никаких доказательств присутствия танков" в Украине.

"Неясно, что Украина делает со своими 31-м "Абрамсом", но ясно, что она должна делать: укреплять их, чтобы они могли противостоять атакам российских беспилотников, начиненных взрывчаткой", - сказано в материале.

Дроны FPV постоянно повсюду вдоль 600-мильной линии фронта во время 23-месячной войны России с Украиной. Теперь они соперничают с минами как самая большая угроза для танков с обеих сторон.

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Аналити считают, что почти неизбежно, что Украина потеряет часть своих четырехместных 68-тонных М-1.

"Старые танки "М-1А1СА" 2000-х годов, которые получила Украина, являются одними из самых защищенных танков в мире, но они не являются неуязвимыми для атаки. Кроме того, они особенно уязвимы для FPV-дронов, которые могут нанести удар по самым тонким местам брони М-1: сверху и по бокам. Защитить М-1 от FPV-дронов вполне возможно. Украинцы усилили бронирование большинства своих танков, добавив каркасы, предкрылки и динамическую защиту по мере необходимости, чтобы смягчить слабые места конкретных типов танков", - сказано в статье.

По их мнению, самым быстрым решением для М-1 являются каркасы, которые, будучи прикрепленными болтами к борту и верхней части башни, взрывали FPV в сантиметрах от корпуса танка. Однако сейчас вряд ли украинцы устанавливают динамическую защиту на М-1. Полное применение защиты может добавить танку тонны веса и танки рискуют увязнуть на грязной зимней местности.

Какая бригада может их эксплуатировать, остается загадкой, но рационально приписать их 47-й механизированной бригаде украинской армии, которая удерживает линию к северу от Авдеевки против гораздо более крупных российских сил, считают они.

Танки западного производства на вооружении ВСУ

В настоящее время 47-я бригада эксплуатирует танки Leopard 2A6 немецкого производства. Но Германия и Португалия передали Украине всего 21 танк Leopard 2A6. 47-я бригада потеряла по меньшей мере четыре из 69-тонных четырехместных танков, а другие были переданы ближайшей 21-й механизированной бригаде, чтобы помочь восполнить потери среди 10 бывших шведских Strv 122, которые являются модифицированными Leopard 2A5. Другие танки Leopard 2A6 застряли в Литве в ожидании ремонта.

47-я бригада могла бы отдать все оставшиеся у нее "Леопарды", довести до полного состава 21-ю бригаду и взять на вооружение М-1 в качестве замены. Получит ли Украина когда-нибудь больше "Абрамса", зависит от небольшого контингента пророссийских республиканцев в Палате представителей США, которые в течение нескольких месяцев отказывались голосовать за помощь США Украине в размере 61 миллиарда долларов.

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