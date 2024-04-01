Самолет F-16 вполне способен поразить немало целей.

Пока точно неизвестно, какое именно оружие получит Украина вместе с истребителями F-16. Однако если будут предоставлены правильные средства, вполне возможна деоккупация различных регионов, в частности Крыма.

Об этом в интервью "24 каналу" сказал самый смертоносный пилот F-16 ВВС США Дэн Хэмптон. Он отметил, что есть средства поражения, которые можно использовать с большого расстояния, но есть и оружие, которое не менее эффективно с близкого расстояния.

Самолет F-16 вполне способен поразить немало целей, однако прежде всего необходимо установить контроль над небом в зоне боевых действий.

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По словам пилота, для поражения целей на земле, есть крылатые авиационные бомбы, ракеты класса "воздух – земля", также есть много планерного оружия. Кроме того, есть оружие, которое имеет двигатели и различные типы наведения, его можно использовать в зависимости от окружающей среды и цели.

"Опять же, мы смотрим на цель, на то, что вы хотите уничтожить, и выбираем лучшее оружие для этого времени суток, для этой цели, для угроз в этой местности, учитывая то, сколько времени у нас есть на его использование. Есть из чего выбрать, поэтому я не сомневаюсь, что мы выберем то, что вам нужно", – добавил он.

F-16 для Украины: последние новости

Эксперт в сфере авиации Анатолий Храпчинский заявил, что истребители F-16 будут более эффективными в защите неба, чем зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, F-16 способны закрыть воздушное пространство в радиусе до 400 километров.

В свою очередь, эксперт по авиации Константин Криволап говорит, что эти самолеты смогут перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Однако главной миссией F-16 в Украине будет сдерживание потока УАБов, которые выпускают по украинским городам оккупанты.

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