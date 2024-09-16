Недавно вышедший на пенсию эстонский военный начальник будет консультировать компанию.

Недавно созданная эстонская оборонная компания объявила, что начнет производство противоракетных систем в Украине в то время, когда охваченная войной страна сталкивается со все более интенсивными российскими авианалетами.

Как пишет Bloomberg, заявление Frankenburg Technologies является последним признаком заинтересованности европейских производителей оружия в открытии производственных мощностей на украинской земле. В феврале немецкий производитель Rheinmetall AG объявил, что откроет новый завод на Украине по производству артиллерийских боеприпасов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в марте, что страна подписала пять контрактов с иностранными оружейными компаниями о создании совместных предприятий в Украине.

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"В будущем будут десятки совместных производств", - сказал он на пресс-конференции.

Frankenburg Technologies была основана в январе при участии ведущих деятелей оборонной и технологической отраслей балтийской страны. Компанию консультирует недавно вышедший на пенсию высший военный командующий Эстонии Мартин Херем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора.

Соучредителем компании является Таави Мадиберк, генеральный директор эстонского производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies, который имеет инвестиции в Германии и Франции и технологическое партнерство с Siemens. Согласно документам компании, косвенными владельцами Frankenburg Technologies являются Маргус Линнамяэ, один из самых богатых бизнесменов Эстонии.

Компания назначила Сергея Кошмана, который ранее работал экспертом в канцелярии президента Украины и в Nokia Siemens Networks, генеральным директором в Украине.

Как Эстония усиляется в военном плане

Министр обороны этой страны Ханно Певкур заявил, что Россия является угрозой не только для его страны, но и для всего Запада, и нападение РФ на одну из стран НАТО нельзя исключать. По его словам, страны Альянса должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

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