Оптимальным путем защиты Украины от российских атак являются удары по объектам в глубине российской территории.

На сегодня появились новые обстоятельства, которые позволяют влиять на партнеров по передаче Украине ракет без ограничения дальности, в частности, дальнобойных ракет Taurus. Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

Он в частности отметил, что оптимальным путем защиты Украины от российских атак являются удары по объектам в глубине российской территории. И, по словам военного эксперта, сейчас есть политические обстоятельства, которые позволяют влиять на партнеров по увеличению технических параметров дальнобойных ракет без ограничения их характеристик по дальности.

В частности, подчеркнул Згурец, Украине очень нужны дальнобойные ракеты Taurus с дальностью 500 км, и он надеется, что в Бундестаге хватит голосов для принятия такого решения.

Видео дня

"Главный вопрос заключается не только в передаче Taurus, а в передаче Taurus с дальностью в 500 км. Не в 300 км, с этими ограниченными факторами политического значения, а именно с максимальными возможностями. Потому что появление в арсенале российской армии северокорейских ракет, которые запускаются из глубины территории РФ, позволяет нам ставить вопрос о том, что оптимальный путь защиты от российских атак - это удары по объектам в глубине российской территории", - подчеркнул Згурец.

Ракеты Taurus для Украины

На днях лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц вновь призвал правительство страны передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он подчеркнул, что они могли бы разрушить Крымский мост.

Также стало известно, что немецкая оппозиция вынесет передачу ракет Taurus для Украины на голосование в Бундестаге.

Вас также могут заинтересовать новости: