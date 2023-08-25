Процесс перевооружения не означает, что будет полный отказ от систем советского производства.

Вооруженным силам Украины необходимо 7-8 лет, чтобы перейти на новые типы вооружений. Об этом в интервью УНИАН заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Если говорить в целом о перевооружении украинской армии, я думаю, что следующие 7-8 лет должны быть посвящены этому вопросу. Это тот срок, когда можно будет сказать, что украинская армия перешла на новые типы вооружения. Но это не значит, что будет полный отказ от систем советского производства", - подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел аналогичный процесс, который происходил в Польше. "Мы видим, что Польша начала перевооружаться в середине 90-х, но даже на уровне 2022-2023 годов она еще имела советские системы, те же самые самолеты МиГ-29, которые нам передала. Вот временное расстояние полного перевооружения, которое еще до сих пор не произошло", - отметил он.

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При этом Бадрак обратил внимание на такой рациональный подход многих стран мира, которые когда что-то из вооружения оказывается не нужным, то они выводится это из строя или боевого порядка, после чего его где-то хранят.

Также он добавил, что Украина должна изменить принципы работы системы государственных заказов - чтобы именно Министерство обороны определяло главные потребности Вооруженных сил.

"Минобороны должно взять на себя роль координации заказов на те вооружения, которые уже готовы или почти готовы к серийным производствам. То есть, проекты, которые можно реализовать за год - полтора. Минстратегпром, кроме реформы бывшего "Укроборонпрома", должен сосредоточиться на тех проектах, которые определены перспективными и могут быть реализованы в течение двух и более лет. Особенно, когда речь идет о создании новых производств в рамках военно-технического сотрудничества", - отметил он.

Западное оружие для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, уже несколько стран на сегодня заявили о том, что передавать Украине истребители F-16. Это - Дания, Нидерланды и Норвегия.

Кроме этого, по состоянию на сегодня Украина уже активно использует западные образцы вооружения, такие как американские БТР M113 и БМП Bradley, немецкие танки Leopard, французские 155-мм САУ CAESAR, американские системы залпового огня HIMARS и их аналог на гусеничной платформе - MLRS M270, норвежско-американский мобильный зенитно-ракетный комплекс NASAMS, немецкий ЗРК IRIS-T и основной ЗРК армии США - Patriot.

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