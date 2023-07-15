Александр Коваленко отметил, что победа - это комплекс мер и средств.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что уже несколько дней после саммита НАТО все обсуждают передаваемое Украине🇺🇦оружие и в основном обсуждают кассетные боеприпасы, ракеты SCALP, кто-то про ATACMS, но никому не интересно, что Япония передаст оборудование по обнаружению и противодействию дронам.

"Между тем, борьба с дронами оккупантов весьма актуальна и это очень болезненный для сил обороны Украины вопрос. Нам и вправду критически не хватает необходимых для противодействия российским дронам средств. В свою очередь у Японии широкая номенклатура таких средств", - написал он.

Эксперт отметил, что в открытых источниках пока нет конкретизированной информации о том, что за средства мы получим.

Видео дня

"Но сам факт очень важен, ведь победа - это комплекс мер и средств. Комплексное применение всех средств приближает победу и важность дронобойки порою не меньше чем крылатой ракеты", - добавил он.

Военная помощь от Японии - детали

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках своей помощи для борьбы с военной агрессии России.

Иран научился самостоятельно изготавливать некоторые сложные компоненты для производства дронов-камикадзе, поэтому эффект от западных санкций против Тегерана будет слабее.

Вас также могут заинтересовать новости: