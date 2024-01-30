Згурец уверен, что Украина должна усиливать возможности для производства собственных крылатых ракет и вопрос лишь в их количестве.

Военный эксперт Сергей Згурец заявил, что у Украины есть перспективные разработки крылатых ракет различных модификаций.

"Сегодня можно сделать вывод, что потенциал Украины в изготовлении собственных крылатых ракет существует. До Таганрога эти ракеты долетают. Есть перспективные версии этого вооружения разной дальности и системами наведения. Этот факт лишь подтверждает, что кроме надежды на помощь Запада, работа нашего оборонно-промышленного комплекса имеет положительные результаты", - сказал он в эфире Эспрессо.

Згурец уверен, что Украина должна усиливать возможности для производства собственных крылатых ракет и вопрос лишь в их количестве.

Видео дня

"Важно, чтобы производство таких ракет масштабировалось. Ведь нам нужно уничтожать военные объекты на территории РФ. Поэтому, думаю, что эта история будет иметь продолжение и Украина будет наращивать потенциал по производству собственных крылатых ракет", - пояснил аналитик.

Дальнобойное оружие в ВСУ - детали

Потенциал Украины по нанесению дальнобойных ударов по российским войскам и другим объектам сохраняется и даже наращивается, пишут аналитики "Дифенс Экспресс".

Журнилисты утверждают, что это достигается за счет поддержки предоставленных средств в 2023 году и передачей некоторых новых дальнобойных видов вооружения в 2024 году. Они отмечают и развитие отечественных дальнобойных средств, в первую очередь, беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: