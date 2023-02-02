По его словам, эта система ПВО сможет прикрыть небольшую область даже от крылатых ракет.

Эксперт цнтра Милитарный Юрий Збанацкий заявил, что система "Железный купол" подходит для перехвата ракет РСЗО или неуправляемых тактических ракет.

Однако, прикрыть большие районы она не сможет, пишет "РБК-Украина".

"Ими можно закрыть какую-то небольшую зону, например, от крылатых ракет. "Железный купол" может нам и нужен, но в небольшом количестве. Буквально для прикрытия центральных районов столицы", - пояснил эксперт.

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Он считает, что для прифронтовых городов "Железный купол" не подходит.

"Потому что с той интенсивностью как прилетает, например по Херсону, эта ПВО просто не сможет справиться с таким количеством снарядов, ракет, которые выпускают оккупанты", - отметил Збанацкий.

В то же время военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что эта система ПВО не защищает от баллистических ракет, с которыми у нас сейчас проблемы.

"А так, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, то именно от крылатых ракет эта система может защищать. Но есть еще один нюанс. У "Железного купола" есть сложности с интеграцией в чужеродные системы ПВО. И эти сложности даже больше, чем у ЗРК. Поэтому целесообразность размещения у нас "Железного купола" несколько сомнительна", - добавил эксперт.

По его мнению, если же Израиль примет такое решение, то почему бы Украине не получить "Железного купола", а пути интеграции ВСУ как-то найдут.

Передача "Железного купола" Украине

18 октября 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны. При этом он отметил, что Украина не видит объективных причин для отказа Израиля передать Киеву "Железный купол".

При этом некоторые эксперты говорят, что Украине не совсем подходит израильская система "Железный купол" для защиты от российских ракет. Израильский военный эксперт Давид Гендельман также подчеркивал, что система "Железный купол" не может быть достаточно эффективной в условиях, в которых находится Украина.

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