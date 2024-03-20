Олег Жданов отметил, что удары по жилым домам – целенаправленные, ведь "Искандер" относится к высокоточному оружию.

Российские "Искандеры" - высокоточное оружие, поэтому, если такая ракета прилетела в жилой дом, то именно туда и били. Тактика повторного удара через пару минут после первого применяется для максимального увеличения количества жертв.

"Специалисты говорят, что по статистике в первые две минуты после окончания огневого налета из укрытий выходят 20-25% людей. На третью минуту – уже 70–80%. И если через три минуты прилетит вторая ракета или начнется второй огневой налет, он как раз попадет по выжившим после первого налета, вышедшим из укрытий людям. Если это гражданские объекты, как было в Николаеве и Одессе, то прибудут спасатели и скорая с сиреной и мигалками. Люди что будут делать – пытаться на этот сигнал выйти из укрытий. И тут прилетает вторая ракета", – рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

При этом он указал, что удары по жилым домам – целенаправленные, ведь "Искандер" относится к высокоточному оружию, а заявленное отклонение 10-20 метров. По его словам, у россиян в запасах 60-70 ракет "Искандер" и еще 10-20 ракет ежемесячно могут производить, поэтому их около сотни в арсенале.

Видео дня

"Откуда они могут атаковать? Берите точку прицеливания, ту же Одессу, и отсчет 450 километров – чтоб гарантировано было. В этот круг попадают Крым, часть оккупированной Херсонской области. Из Ростовской, Белгородской областей РФ могут доставать по некоторым объектам в Украине. Комплекс мобильный, пусковая установка на колесной базе. Время развертывания – минуты, менее 30 минут готовности к пуску, а свертывание вообще пять-семь минут", – подытожил эксперт.

Террористический удар по Одессе 15 марта 2024 - главные новости

15 марта РФ нанесла по Одессе удар двумя ракетами "Искандер-М". После первого удара на место происшествия прибыли соответствующие службы, но в этот момент россияне ударили второй ракетой. В результате погиб 21 человек, десятки - в больницах. Среди погибших - полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения.

17 марта простились с тремя жертвами террористов - командиром полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" 41-летним Александром Гостищевым, с водителем-пожарным Денисом Колесниковым и с Александром Березным - 62-летним заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

18 марта провели в последний путь Сергея Тетюхина, который был первым заместителем городского головы, сменив в конце 2023 года костюм на военную форму.

Вас также могут заинтересовать новости: