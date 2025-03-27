Новый северокорейский дрон позиционируют как собственную разработку.

В Северной Корее показали новый летательный аппарат, который внешне почти полностью повторяет американский стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk от Northrop Grumman. Примечательно то, что беспилотник собрали из деталей к китайской версии истребителя МиГ-21, пишет Defense Express.

Отмечается, что северокорейская копия RQ-4 Global Hawk даже поднялась в воздух. Его демонстрация состоялась в рамках показа главе КНДР Ким Чен Ыну.

В издании напомнили, что первую версию этого дрона показали еще в январе 2024 года. За это время беспилотник стал еще больше похож на RQ-4 Global Hawk.

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Журналисты обратили внимание, что в КНДР скопировали не просто отдельные детали американского БПЛА, а все формы панелей фюзеляжа, размер, габариты и обводы. Более того, северокорейцы даже нанесли надписи в тех же местах, где они находятся на RQ-4 Global Hawk.

В издании подчеркнули, что копирование внешнего вида американского беспилотника не обеспечит новому летательному аппарату из КНДР такую же эффективность. Журналисты считают, что у Северной Кореи нет таких тех технологий, которые применяются в RQ-4 Global Hawk.

Другое оружие Северной Кореи

Ранее аналитик Forbes Дэвид Акс рассказал, что ВСУ эффективно уничтожают "чудо-технику" КНДР в Курской области. Один удар HIMARS мог уничтожить три северокорейские САУ M1989.

Кроме того, в начале марта Северная Корея впервые показала атомную подводную лодку. Отмечается, что КНДР может спустить подводную лодку на воду через один или два года.

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