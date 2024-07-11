Это поможет заполнить пробел в европейских арсеналах, который возник в результате войны в Украине.

Четыре страны ЕС планируют совместную разработку крылатых ракет дальностью более 500 км, сообщает Reuters.

"Франция, Германия, Италия и Польша в четверг выступили с инициативой по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, который, по их словам, обнаружился в результате войны в Украине", - пишет издание

Отмечается, что соответствующее письмо о намерениях подписали министры обороны стран в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

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Производство оружия в ЕС

Ранее издание "Схемы" в расследовании установило, что европейские производители в состоянии изготовить примерно вдвое меньше боеприпасов, чем заявляют в Брюсселе, и что по состоянию на июнь 2024 года ЕС предоставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал, еще и со значительным опозданием.

По словам представителей оружейных компаний, проблема заключается во всемирном дефиците пороха и взрывчатых веществ, а также в нехватке средств для финансирования промышленности, ведь власти западных стран неохотно подписывают с индустрией долгосрочные контракты.

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