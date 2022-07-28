Была проведена модернизация подлодки, она может нести подводные аппараты, которые спускаются на большую глубину.

РФ приготовила очередное чудо-оружие, которое, по словам российских экспертов, может "уничтожить Вселенную". Это - ядерная подлодка БС-329 "Белгород".

Журналисты проекта FreeДом рассказали, как она работает и на что на самом деле способна.

Эту подлодку раскручивают во всех российских медиа и говорят о том, что это самый большой и самый секретный корабль. Строилась она якобы как субмарина проекта 949А "Антей".

В России утверждают, что подлодка "Белгород" может нести ядерные торпеды "Посейдон", способные преодолевать сотни миль под водой и вызывать ядерные цунами.

"Она существует, ей уже более 30 лет, как вы правильно сказали. Она принадлежит Главному управлению глубоководных исследований. Это самая секретная воинская часть, которая замыкается на министра обороны РФ, ее основная задача - это специальные подводные операции на глубине до 6 километров. То есть это поиск и уничтожение подводных кабелей, по которым передается значительное количество информации, поиск и уничтожение подводных станций других стран", - заявил Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ.

Как он отметил, была проведена модернизация подлодки, она может нести подводные аппараты, которые спускаются на большую глубину.

По словам эксперта, в России начали активно говорить об этой подлодке в попытке удивить население, преподнести это как очередную победу.

Рыженко говорит, что эта подлодка способна больше навредить с точки зрения экономики, ведь может найти и уничтожить подводный кабель, который передает большие объемы информации.

Напомним, ВСУ наносят успешные удары, лишая Россию контроля над акваторией Черного моря. В частности, украинские военные нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный и по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

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