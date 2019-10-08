В Киеве презентовали новый БТР "Атаман-3" (фото)
В Киеве стартовала XVI Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность». В ее рамках презентуют новый украинский бронетранспортер «Атаман-3», разработанный компанией «Практика» для нужд Вооруженных сил и морской пехоты Украины.
Об этом пишет издание Сегодня.
Читайте такжеВ Украине успешно испытали модернизированный БТР-50 (фото)Отмечается, что бронетранспортер разработан в соответствии с новейшими требованиями по защите экипажа и десанта – имеет переднее расположение двигателя и заднее расположение отсека десанта, имеет высокий уровень баллистической и противоминной защиты.
В зависимости от поставленных целей, «Атаман-3» может нести различное вооружение и стать базой для самоходной артиллерийской установки, автомобилей огневой или минометной поддержки. Он также может быть командно-штабным или ремонтно-эвакуационным автомобилем.
В целом же на выставке СНБО, МВД, Минобороны, Минэкономразвития, СБУ, ГСЧС Украины, ГК «Укроборонпром» показывают перспективные разработки в области техники и технологий военного назначения.
Как ранее сообщал УНИАН, в США приняли на вооружение ударную атомную подводную лодку.