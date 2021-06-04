Выяснилось, что машины Ajax могут угрожать здоровью экипажа.

В Британии для военных установили ограничения в работе с проходящими испытания боевыми машинами Ajax.

Об этом пишет N+1 со ссылкой на документы, попавшие в руки журналистов издания Telegraph.

В частности, на машинах нельзя "разгоняться" до скорости больше, чем 32 км/час - половина от максимально возможной, а время пребывания экипажа внутри не может превышать 90 минут.

Причина в работе этих машин. Оказалось, из-за недостатков дизайна они настолько сильно вибрируют и шумят, что у солдат появляется звон в ушах и отекают суставы. Экипаж внутри носит подавляющие шум наушники и регулярно проходит проверку слуха.

Читайте такжеВ Оманском заливе загорелся и затонул крупнейший корабль ВМС Ирана (видео)Кроме того, выяснилось, что боевые машины не могут безопасно проезжать через препятствия выше 20 см, а из-за вибрации стрелять на ходу из них невозможно.

Что известно о машинах Ajax в Британии

589 боевых машин семейства Ajax британское правительство заказало у американской компании General Dynamics в 2014 году. Основу семейства составляют боевые разведывательные машины, на их основе General Dynamics разрабатывает легкий танк для американской армии.

Британцы пока получили только 14 бронетранспортеров Ares семейства Ajax. Они весят 33 тонны, оснащены дистанционно управляемым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом и рассчитаны на экипаж из шести человек.

По информации СМИ, испытания Ajax не были гладкими, а с ноября 2020 по март 2021 года их и вовсе приостанавливали.

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Автор: Катерина Комолова