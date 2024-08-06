Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что долгожданные истребители F-16, на которые очень надеются украинские военные, не скоро появятся в определенных "горячих точках" из-за отсутствия поддержки самолетов дальней радиолокационной разведки и наблюдения Saab 340.
"На F-16 сейчас многие возлагают надежду. В частности, что они очень быстро составят паритет в зоне боевых действий, в вопросах противодействия российским Су-34, которые являются основными носителями КАБов. Но нужно сказать - не спешите. Не факт, что F-16 вы сможете увидеть по линии боестолкновения в ближайшее время", - скакал Коваленко в своем обзоре событий на фронте.
Он уточнил, что имеет в виду, например, Торецко-покровское направление, район Часового Яра. Аналитик уверен, что F-16 в ближайшее время будут использоваться по другому функционалу, на совсем других направлениях.
"Они будут точечно использоваться для боевых задач, выполнение которых будет концентрироваться соответственно на отдельно взятом участке, на который и будет постоянно осуществлять влияние с помощью этих многофункциональных истребителей, как по воздуху, так и по поверхности. Ну и да - в принципе еще и по морским целям - это же многофункциональный истребитель. Поэтому увы, но по состоянию на сегодня, вряд ли, мы увидим F-16 на каком-то другом участке фронта, кроме отдельно взятого, о котором пока не будем говорить открыто", - подчеркнул обозреватель.
Он пояснил, что также не имеет под собой почвы информационная волна по использованию F-16 по территории Российской Федерации или по зоне боевых действий на востоке. Это, по его мнению, не требует сейчас обсуждения, потому что нет полноценной информации, обеспечены ли F-16, по состоянию на сейчас, поддержкой Saab 340 - самолетов дальней радиолокационной разведки и наблюдения.
Аналитик призвал к объективности: без Saab 340 истребители F-16 постоянно будут находиться в зоне риска, а также не смогут полноценно раскрывать свой потенциал во время отработки по целям. Он считает вполне очевидным, что только в тандеме с Saab 340 истребители смогут полноценно выполнять боевые задачи. Эксперт подчеркивает, что по состоянию на сейчас, о наличии у Украины самолетов дальней радиолокационной разведки ничего не известно.
"Возможно это нужно чтобы так было. Возможно это является вот такой конспирацией, чтобы никто не слышал о Saab 340, но не думаю, что без них F-16 будут запускать в такие зоны риска как восток или юго-восток нашей страны. Это будет отдельно взятый участок, где F-16 может пользоваться поддержкой самолетов дальней радиолокационной разведки и наблюдения, но не обязательно именно тех, которые передали Украине", - отметил Коваленко.
Он предположил, что поддержка истребителям может быть предоставлена с другой территории, в частности, из воздушного пространства стран НАТО или какого-то другого "нейтрального воздушного пространства".
F-16 в Украине
Напомним, президент Владимир Зеленский 4 августа презентовал западные истребители F-16 в Украине. Впоследствии авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце заявил, что самолеты F-16 способны отогнать авиацию российских оккупантов, чтобы эффективность запуска российских КАБов стала существенно ниже.
По его словам, F-16 - многоцелевой самолет, который можно привлекать к ряду задач. Одна из них - усиление ПВО. Эксперт предположил, что, учитывая то вооружение, которое было анонсировано, и которое Украина получит вместе с самолетами, F-16 могут выполнять и дополнительные задачи. То есть защита воздушного пространства и уничтожение воздушных целей, что позволяет отогнать российскую авиацию от рубежей использования корректируемого вооружения, в том числе и КАБов.