Волонтер считает, что технология роев дронов будет становиться все более актуальной, что даст возможность уничтожать много целей одновременно.

Руководительница волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская назвала факторы, которые могут помочь победить в войне. Об этом Берлинская сказала в интервью на Армия TV.

"Как человек, которого называют самым большим пессимистом на этой войне, я скажу, что у нас есть все шансы победить и перенести войну на территорию врага не потому, что мне этого хочется, не потому что это wishful thinking, и не потому, что существует волшебная кнопка "выиграть войну", а потому, что объединив наш интеллектуальный ресурс, финансовый ресурс и ресурс управленческих возможностей, мы можем победить", - подчеркнула Берлинская.

Она убеждена, что математически победа абсолютно возможна.

Видео дня

При этом, руководительница проекта Victory Drones считает, что в 2025 году важной тенденцией на фронте будет привлечение наземных роботизированных комплексов.

"Нам нужно максимально, где это возможно, заместить человека на передовой и наземные роботизированные комплексы на самом деле могут выполнять большую часть функций пехотинца - это и логистика, минирование и разминирование, эвакуация, наблюдение и т.д. Важно обратить внимание на автономность систем, потому что, как было сказано, это убирает человеческий фактор. И мы увидим в какой-то степени такие первые войны роботов, когда воздушные системы все массово будут атаковать наземные системы, а наземные система имея определенную автономность и детекцию целей смогут атаковать все чаще воздушные системы", - убеждена Берлинская.

Кроме того, она считает, что технология роев дронов будет становиться все более актуальной, что даст возможность уничтожать много целей одновременно.

"Мы также будем видеть системы противодействия, в частности - лазерные системы. Сейчас происходят первые эксперименты. Есть первые результаты по этому поводу", - подчеркнула она.

Война в Украине - использование роботов

Украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских оккупантов и спасти раненых бойцов ВСУ, а также мирных жителей. Такие системы украинские разработчики создают в секретных местах.

Вас также могут заинтересовать новости: