Руководительница волонтерского проекта Victory Drones Мария Берлинская назвала факторы, которые могут помочь победить в войне. Об этом Берлинская сказала в интервью на Армия TV.
"Как человек, которого называют самым большим пессимистом на этой войне, я скажу, что у нас есть все шансы победить и перенести войну на территорию врага не потому, что мне этого хочется, не потому что это wishful thinking, и не потому, что существует волшебная кнопка "выиграть войну", а потому, что объединив наш интеллектуальный ресурс, финансовый ресурс и ресурс управленческих возможностей, мы можем победить", - подчеркнула Берлинская.
Она убеждена, что математически победа абсолютно возможна.
При этом, руководительница проекта Victory Drones считает, что в 2025 году важной тенденцией на фронте будет привлечение наземных роботизированных комплексов.
"Нам нужно максимально, где это возможно, заместить человека на передовой и наземные роботизированные комплексы на самом деле могут выполнять большую часть функций пехотинца - это и логистика, минирование и разминирование, эвакуация, наблюдение и т.д. Важно обратить внимание на автономность систем, потому что, как было сказано, это убирает человеческий фактор. И мы увидим в какой-то степени такие первые войны роботов, когда воздушные системы все массово будут атаковать наземные системы, а наземные система имея определенную автономность и детекцию целей смогут атаковать все чаще воздушные системы", - убеждена Берлинская.
Кроме того, она считает, что технология роев дронов будет становиться все более актуальной, что даст возможность уничтожать много целей одновременно.
"Мы также будем видеть системы противодействия, в частности - лазерные системы. Сейчас происходят первые эксперименты. Есть первые результаты по этому поводу", - подчеркнула она.
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Украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских оккупантов и спасти раненых бойцов ВСУ, а также мирных жителей. Такие системы украинские разработчики создают в секретных местах.