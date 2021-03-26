Стоимость одного бомбардировщика без оснащения оценивается в один миллиард долларов.

Американский журнал The National Interest назвал малозаметный стратегический тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил США «бомбардировочным королем неба».

Читайте такжеАмериканские "Айленды" для Украины: украинские моряки завершают обучение в США (видео)Отмечается, что B-2 Spirit является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолетов, когда-либо построенных для использования в военных целях».

Бомбардировщик задействовали в ударах по Сербии, Ираку и Ливии. Для этих самолетов миссии длительностью более 40 часов являются обычными.

B-2 Spirit: что известно

Это первый современный серийный тяжелый самолет со схемой «летающее крыло».

Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия.

Малозаметный тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика оценивается в один миллиард долларов, а при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза.

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Автор: Катерина Шварц