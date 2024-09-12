Сейчас масштабы украинских атак на стратегические объекты внутри России незначительны.

Получив разрешение наносить удары по целям в глубине России американскими и европейскими боеприпасами, Украина может нарастить свои атаки, а впоследствии усилить их, когда будет производить большее количество собственных боеприпасов. Об этом в своей статье для The Telegram пишет аналитик Дэвид Экс.

Он отмечает, что сейчас масштабы украинских атак на стратегические объекты внутри России незначительны - особенно по сравнению с масштабами российских атак на Украину.

"Это может измениться - и вскоре. Украина разрабатывает все больше боеприпасов, которые может использовать против целей внутри России. И есть вероятность, что уже на этой неделе украинские силы наконец получат разрешение также использовать на территории России лучшие боеприпасы американского и европейского производства. Иначе говоря, Украина может иметь шанс отколоть острие глубокого удара России", - пишет эксперт. Видео дня

По его словам, Украина может получить определенное облегчение, поскольку ей трудно наладить масштабное производство новых боеприпасов глубокого поражения. Так, в начале сентября в российский порт на Каспийском море прибыла партия из 200 баллистических ракет Fath-360 иранского производства. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эта первая партия иранских ракет означает "драматическую эскалацию" войны в Украине.

"И это должно стать главной темой для разговоров, поскольку Блинкен и его британский коллега, министр иностранных дел Дэвид Лемми, на этой неделе едут в Киев. Блинкен намекнул, что планируется ослабление ограничений на использование Киевом оружия иностранного производства. ... Имея разрешение наносить удары по целям в глубине России американскими и европейскими боеприпасами, Украина могла бы сейчас усилить свои атаки, а затем увеличить их, когда сама будет производить значительное количество боеприпасов", - резюмирует Экс.

Военная помощь Запада Украине - последние новости

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь на 600 миллионов фунтов. Об этом во время визита в Киев объявил министр иностранных дел королевства Дэвид Лемми.

По его словам, средства пойдут на немедленные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности Украины.

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