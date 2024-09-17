Оккупанты анонсировали серийный выпуск ракет "Ангара" на 2024 год.

В Архангельской области РФ запущена ракета-носитель "Ангара-1.2". Воздушно-космические силы страны-агрессора провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома "Плесецк".

".. С испытательного космодрома миноборны РФ (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами", - сказано в заявлении.

Согласно открытым источникам, "Ангара-1.2" - российская двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 тонны, на солнечно-синхронную орбиту - до 2,4 тонны. Высота "Ангары-1.2" составляет около 41,5 м, стартовая масса ракеты около 171 тонны. Входит в семейство ракет-носителей "Ангара".

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Серийное производство ракет семейства "Ангара" планировалась начать в 2023 году, однако в сентябре 2022 года объявлено о переносе начала серийного производства на 2024 год.

Космодром Плесецк (1-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ) находится в Архангельской области РФ. Обеспечивает часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов. Единственный действующий космодром в Европе и самый северный космодром на планете.

Космические испытания РФ

В феврале 2022 года РФ запустила в космос спутник, который предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового оружия, несущего ядерное устройство. Отмечалось, что запущенный объект не имеет ядерного заряда, однако все же связан с российской противоспутниковой программой, которая вызывает все большее беспокойство в Белом доме, Конгрессе и у экспертов. Спутник "Космос-2553" был запущен 5 февраля 2022 года и все еще вращается вокруг Земли на необычной орбите. Он тайно работал как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы оружия, которую Россия еще не развернула.

По словам россиян, этот космический корабль предназначен для научных исследований, но американцы считают это утверждение неправдоподобным. Хотя США знали, что РФ заинтересована в ядерном противоспутниковом потенциале в течение многих лет, лишь недавно они смогли лучше определить ход программы.

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