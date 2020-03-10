National Interest: Украина получит от США катеры Mark VI, но помогут ли они в битве с Россией?

Американские катеры хорошо вооружены и оснащены передовой электроникой, но этого не достаточно.

Пентагон уведомил Конгресс США о намерении передать Вооруженным силам Украины военную помощь на 125 миллионов долларов. Этот пакет будет включать по крайней мере один малый боевой катер Mark VI. Такими судами вооруженные малоизвестные речные силы США.

Получение одного или более Mark VI может помочь Украине ускорить восстановление своего военного флота. Российские войска захватили или потопили большую часть украинских кораблей во время вторжения в Крыму в 2014 году. А схватка в море через четыре года после того закончилась попаданием украинского буксира и еще одного катера в российский плен, - пишет National Interest.

У катера Mark VI есть возможности, которыми не обладает ни одно судно из тех, которые уже есть в распоряжении Украины. Но российские корабли в водах вокруг украинской территории все же превосходят американскую машину. Впрочем, Mark VI все равно будет улучшением для украинской армии. Он хорошо вооружен и оснащен передовой электроникой.

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ВМС США приобрели первый десяток Mark VI, чтобы заменить старшие боевые катеры вроде Riverine Command Boat (RCB). В январе 2016 года два таких катера случайно зашли в иранские воды вблизи острова Фарси в Персидском заливе. Иранские военные захватили и ненадолго задержали американские суда вместе с 10 моряками на борту. По словам эксперта Дэвида Лартера, Mark VI – это «совсем другой уровень» по сравнению с RCB. На борту новейшего боевого катера с 10 членами экипажа установлены 4 пулемета 50-го калибра, а также две 25-миллиметровые пушки.

«Мы показали, что можем поддерживать бой в течение 45 минут с помощью Mark VI», - сказал старший начальник Дерик Кокс, который тренирует речные силы.

«У нового Mark VI есть коммуникационный пакет, который намного превосходит тот, который установлен на RCB. Новый катер может связаться с флотом через сеть Link 16. У него также есть высокочастотные и ультрачастотные, а также спутниковые системы коммуникации, поэтому береговое командование не потеряет судно из поля зрения, как это произошло во время инцидента у острова Фарси. 25-метровый катер развивает скорость более 40 узлов и может преодолеть расстояние до 800 километров», - добавил Кокс.

После того, как Россия аннексировала Крым, Украина осталась лишь с одним крупным кораблем. Это 123-метровый «Гетман Сагайдачный». Также в ее флоте есть несколько десятков мелких судов. Таким образом Россия получила боевое преимущество в водах. Учитывая это, Украина быстро начала производство бронированные катеры класса «Гюрза-М». Киев планирует построить 20 таких до конца 2020 года. Сейчас в его распоряжении 7 таких катеров. Два из них провели два года в российском плену после столкновения в Азовском море в ноябре 2018 года.

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Издание отмечает, что Mark VI больше и мощнее, чем украинские «Гюрза-М». Но нет существенных причин считать, что в бою вроде того, который произошел в Керченском проливе, американская лодка показала бы себя лучше, чем украинская. В полномасштабной морской битве у Mark VI тоже было бы мало шансов. Собственно, флот Украины состоит из одного старого фрегата и нескольких десятков боевых катеров. В это время Черноморский флот России имеет в распоряжении крейсер, эскадронный миноносец, пять фрегатов и семь субмарин, не говоря уже о несколько десятков патрульных катеров.