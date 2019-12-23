В Генштабе заявили о рекордном количестве учений ПВО за 2019 год

Кроме учебно-боевых задач, специалистов зенитно-ракетных войск задействовали в испытаниях нового ракетного вооружения.

В Воздушных силах в этом году провели более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«2019-й стал рекордным по количеству, качеству и масштабам задействованных в учениях ПВО войск», - подчеркивают в Генштабе.

Кроме учебно-боевых задач, специалистов зенитно-ракетных войск привлекали к испытаниям нового ракетного вооружения и опытным пускам зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ и на фоне максимально приближенной к боевой обстановке.

В Генштабе назвали четыре мероприятия боевой подготовки, направленные на наращивание возможностей общей системы ПВО.

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Первое - учения с боевыми стрельбами зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск на полигоне «Ягорлик» прошлой зимой. Тогда отработали боевое применение сразу шести зенитно-ракетных комплексов «Шилка» (ЗСУ-23-4), «Куб» (2К12), «Тор» (9К330), «С-125», «С-300ПТ», «С -300В1». Они подтвердили способность выдвинуться в заданный район, занять боевые позиции и уничтожить воздушные цели в пределах заявленных характеристик.

Второе - комплексные командно-штабные учения по ПВО в августе под руководством командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова. Достижение учений - высокий уровень возможностей оперативного состава пунктов управления Воздушных сил в организации взаимодействия с другими видами и родами войск и составляющими сил обороны в выполнении совместных задач по ПВО.

Третье - стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками ВСУ и другими составляющими сил обороны «Казацкая воля – 2019» в сентябре под общим руководством начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. Здесь отработали управление применением воздушной компоненты, включая ПВО важных государственных и военных объектов в районе вооруженного конфликта.

Четвертое - итоговые тактические учения с боевой стрельбой подразделений зенитно-ракетных войск в октябре-ноябре, где проверяли меткость стрельбы боевых расчетов по воздушным целям, мобильность, мастерство владение тактическими приемами ведения противовоздушного боя и слаженность действий личного состава.

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«Ко всем учениям ЗРВ привлекали авиацию и радиотехнические войска. Истребители бригад тактической авиации, кроме отработки своих задач, традиционно подыгрывали зенитчикам -имитировали вражеский авианалет. Радиотехнические войска со своей стороны проводили разведку и распознавание целей. Роль мишеней исполняли БПЛА ВР-3 «Рейс», что по своим скорости и малозаметности похожи на крылатые ракеты», - отметили в Генштабе.

Оперативно-стратегическая обстановка, которую рассматривали на учениях, указала на необходимость совершенствования системы командных пунктов, в частности с учетом опыта стран НАТО. Автоматизированный мобильный командный пункт «Ореанда», который впервые в этом году применяли во время учений, показал эффективность.

Относительно планов на следующий год в командовании Воздушных сил заявили: «Тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится, ведь армия воюющей страны должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам».