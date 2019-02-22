Украина провела успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов близ Крыма (фоторепортаж)

Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей, сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о проведении успешных испытаний и боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, «Куб», «Рокач» и «Тор» на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области вблизи временно оккупированного Россией Крыма.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Турчинов отметил продолжение системной работы по усилению ракетного потенциала и противовоздушной обороны нашей страны - одной из приоритетных задач, определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена задача в кратчайшие сроки за относительно небольшие средства провести «полное восстановление и глубокую модернизацию имеющихся зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований».

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По его словам, перед украинской промышленностью была поставлена задача в кратчайший срок за относительно небольшие деньги провести «полное восстановление и глубокую модернизацию существующих зенитных ракетных комплексов, повысить их боевые характеристики до уровня современных требований».

«Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей», - сказал Турчинов и добавил, что глубокая модернизация комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность боевого применения в сложных условиях.

По словам секретаря СНБО, благодаря усилиям производителей, повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, улучшены эргономические характеристики, а для обслуживания этой техники теперь необходимо меньше людей.

«По результатам стрельб подтверждены заявленные производителями тактико-технические характеристики этих комплексов», - сказал Турчинов и заметил, что уровень выполненных отечественными предприятиями работ свидетельствует о существенном усилении производственно-технологических возможностей.