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Франция изготовит для Украины 20 сверхсовременных патрульных кораблей

16:33, 19 ноября 2019
Оружие
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Первый корабль Украина сможет получить уже в 2021 году / mvs.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Корабли предназначены для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

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По словам главы МВД Арсена Авакова, каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Ориентировочно – на одном из николаевских заводов.

Соглашением предусмотрена украинская дополнительная комплектация катеров.

Проект стоит 136 миллионов евро. 15% общей суммы планируют сразу взять из госбюджета, еще 85% – специальный кредит французского казначейства за минимальными процентами.

В проект также входит система сервисного обслуживания, подготовка 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала.

Первый корабль Украина сможет получить уже в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, военно-морской флот России начал военные учения в Черном море, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов, а также задействована авиация.

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Теги: #Аваков#Франция#корабли